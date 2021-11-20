Уголовное дело возбудили по факту гибели двух детей при пожаре в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух детей при пожаре в селе Таборы Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК в субботу.

"В правоохранительные органы Таборинского района поступило сообщение о гибели двух детей, тела которых были обнаружены при тушении пожара в квартире дома на улице Красноармейской в селе Таборы. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам")", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, погибшие дети умерли из-за отравления окисью углерода. Пожар мог возникнуть из-за наличия в дымоходе печной трубы большой щели, из которой могла вылететь искра.

Как уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, родители детей неоднократно были судимы. Мать дважды привлекалась к ответственности за побои, отец - за мошенничество, кражи, угон и побои. Также женщина стояла на учете ПДН территориального ОВД за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. В момент ЧП еще двое детей, проживающих в этой семье, находились на учебе в образовательных учреждениях с постоянным пребыванием.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что в селе Таборы в результате пожара погибли двое детей в возрасте трех и 10 лет. Мать успела спасти одного ребенка, отец в момент ЧП находился на вахте. Прокуратура Таборинского района организовала проверку.