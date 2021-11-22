В США заявили, что наезд на толпу в Висконсине не был актом терроризма или экстремизма

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Задержанный водитель внедорожника, въехавшего 21 ноября в участников рождественского парада в городе Уокешо (штат Винсконсин), действовал в одиночку и не был связан с террористическими или экстремистскими организациями. Об этом сообщил в понедельник на онлайн-брифинге глава полиции Уокешо Дэниэл Томпсон.

"Задержанный - 39-летний Даррел Брукс. По предварительным данным, он действовал в одиночку и не был связан с какими-то группами. До инцидента он был вовлечен в инцидент с домашним насилием", - сказал он.

Томпсон пояснил, что, основываясь на указанных фактах, происшествие нельзя назвать террористическим актом или проявлением политического экстремизма.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что наезд произошел, когда подозреваемый пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов после совершения предыдущего преступления.

Как сообщили в правоохранительных органах, в 16:39 (01:39 мск понедельника) внедорожник врезался в толпу участников рождественского парада. По меньшей мере пять человек погибли, еще 40 получили травмы. Полицейским удалось задержать "человека, представляющего интерес для следствия". При этом не уточнялось, идет ли речь о водителе автомобиля.