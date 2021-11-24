Ростехнадзор назвал причину обрушения на фабрике в Норильске

ТАСС, 24 ноября. Смещение оголовка фундамента является технической причиной обрушения на обогатительной фабрике ООО "Медвежий ручей" в Норильске, где в феврале погибли трое рабочих. Об этом в среду говорится в сообщении Ростехнадзора, завершившего расследование причин аварии.

Что известно об обрушении на норильской фабрике

"На основании изучения технической документации, осмотра места происшествия, опроса очевидцев и должностных лиц, заключения экспертной группы комиссией установлены причины аварии. Технической причиной обрушения комплекса взаимосвязанных сооружений явилось смещение оголовка фундамента под трехшарнирной рамой узла перегрузки руды ввиду недостаточной несущей способности опорных рам", - говорится в сообщении.

Также определены организационные причины аварии. Среди них ненадлежащий контроль за надежной и безопасной эксплуатацией сооружений, нарушения обязательных требований при проведении экспертизы промышленной безопасности, допуск персонала подрядной организации к осуществлению работ повышенной опасности без оформления перечня опасных факторов, говорится в сообщении.

Материалы расследований будут переданы в правоохранительные органы для принятия дальнейших процессуальных решений. Предложенные комиссией мероприятия по устранению причин аварии взяты на контроль Енисейским управлением Ростехнадзора.

20 февраля при частичном обрушении галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике погибли три человека, еще пятеро пострадали. Площадь обрушения составила 1 тыс. кв. м. По данному факту были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее смерть двух и более лиц") и ч. 3 ст. 217.2 УК РФ ("Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности").