Врио главы МЧС РФ проведет экстренное заседание правкомиссии из-за ЧП в Кузбассе

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян проведет заседание правительственной комиссии в связи с ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где в результате пожара пострадали 44 горняка и один погиб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"Александр Чуприян проведет заседание рабочей группы правительственной комиссии по происшествию на шахте "Листвяжная", - сказали в МЧС.

Сообщение о задымлении и последующем взрыве в вентиляционном штреке шахты поступило в Сибирское управление Ростехнадзора в 09:08 по местному времени (05:08 мск). По данным МЧС, задымление произошло на глубине 250 м. Причиной инцидента, по словам источника ТАСС в экстренных службах, стало возгорание угольной пыли в вентиляции, после чего дым распространился по всей шахте. Всего в шахте находились 285 человек, 237 из них эвакуированы. По последним данным, один человек погиб, 44 пострадали.

Шахта "Листвяжная" - угледобывающее предприятие, образованное в октябре 2003 года на базе шахты "Инская" в Беловском районе Кемеровской области, работает в составе компании "СДС-Уголь".

В новость внесена правка (10:14 мск) - уточняется должность в заголовке и первом абзаце.