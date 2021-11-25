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ЧП на шахте "Листвяжная"

Семьям погибших и пострадавшим на шахте "Листвяжная" в Кузбассе окажут помощь

Программы по оказанию помощи озвучат после того, как будут найдены все горняки

КЕМЕРОВО, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Кузбасса сообщили, что всем родственникам погибших и пострадавшим при аварии на шахте "Листвяжная" в Беловском районе будет оказана помощь. Ее формы будут озвучены после завершения спасательной операции по поиску горняков, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

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"Уже подготовлены все программы по оказанию помощи. Они будут озвучены родственникам после того, как будут найдены все горняки", - сообщают областные власти.

Сообщение о задымлении и последующем взрыве в вентиляционном штреке шахты поступило в Сибирское управление Ростехнадзора в 09:08 по местному времени (05:08 мск). По данным МЧС, задымление произошло на глубине 250 метров. Причиной инцидента, по словам источника ТАСС в экстренных службах, стало возгорание угольной пыли в вентиляции, после чего дым распространился по всей шахте.

В шахте находились 285 человек, 239 из них, по данным МЧС, были выведены. В Минздраве располагают данными об одном погибшем в результате ЧП, власти сообщали о девяти жертвах, а источник ТАСС в экстренных службах - о 11. Пострадавшим оказываемся медицинская помощь, состояние четверых оценивается как тяжелое, еще 40 - в средней степени тяжести, сказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Теги
РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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