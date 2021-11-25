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Число жертв взрыва на фабрике ракет под Белградом возросло до трех

Под Белградом ранее взорвался склад предприятия с 15 тоннами ракетного топлива и 500 ракетами

БЕЛГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Число жертв взрыва на фабрике противоградных ракет под Белградом возросло до трех, еще 15 раненых находятся на лечении. Об этом сообщила в четверг газета Blic.

По данным издания, от полученных ранений умер 28-летний рабочий Боян Ружич. Он получил обширные ожоги тела.

Во вторник пресс-служба МВД Сербии сообщила, что под Белградом взорвался склад предприятия с 15 тоннами ракетного топлива и 500 ракетами. По неофициальным данным, причиной аварии стало неосторожное обращение со взрывчатыми веществами.

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