Проверки на взрывоопасность пройдут на всех шахтах Кузбасса

КЕМЕРОВО, 25 ноября. /ТАСС/. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил оперативно проверить все предприятия по добыче полезных ископаемых в регионе на взрывобезопасность. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале губернатора Сергея Цивилева.

"По распоряжению губернатора Сергея Цивилева все предприятия Кузбасса, которые занимаются добычей угля и руды, проведут безотлагательную проверку забоев на взрывобезопасность", - говорится в сообщении.

Он также поручил поручил обследовать всех горняков, покинувших шахту "Листвяжная".

"Взрыв был сильный, мог нанести повреждения, поэтому необходимо провести полное обследование всех, кто вышел из шахты. Нужно учитывать, что проявления могут быть не сразу, а через 2-3 дня. Бывают случаи, когда человек с сильными эмоциями идет домой и не обращает внимания на свое состояние. Обязательно всех обследовать", - приводятся слова Цивилева в сообщении.

Он посетил Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком, где находятся 32 пострадавших в результате ЧП на шахте. По словам губернатора, состояние госпитализированных горняков стабильное, угрозы жизни нет, все они находятся в сознании. "Нужно так организовать работу, чтобы родственники пострадавших в любой момент могли позвонить и узнать о состоянии здоровья своих близких", - добавил глава региона.

Главный врач центра Оксана Черникова сообщила, что двое из пострадавших находятся в реанимации, их состояние тяжелое, остальные - в состоянии легкой и средней степени тяжести.

Как рассказал ТАСС один из шахтеров по имени Константин, он почувствовал сильный поток воздуха в момент ЧП. "Прошла волна воздуха - такая, как ветер. Меня сбило с ног, я упал. Я поднялся, пошел выходить. Много пыли было, запах гари. С самоспасателем вышел. Я не пострадал, только ушибся, когда упал. Когда вышли, там уже подъехали скорые, спасатели были", - рассказал он. Он добавил, что знает оставшихся в шахте горняков. "Парни, которые остались, семейные, с детьми", - пояснил он.