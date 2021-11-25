РАНХиГС начал внутреннюю проверку после информации о фиктивном трудоустройстве сотрудников

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) начала внутреннюю проверку в связи с предъявлением ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву обвинения в фиктивном трудоустройстве сотрудников в академию. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей РАНХиГС.

"В связи с предъявлением обвинения ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергею Зуеву в фиктивном трудоустройстве сотрудников, академия проводит внутреннюю проверку", - сообщили в центре.

В четверг в пресс-центре МВД России журналистам сообщили, что следствие предъявило обвинение директору Института общественных наук РАНХиГС, ректору "Шанинки" Зуеву в фиктивном трудоустройстве сотрудников Минпросвещения в академию.

Как отметили в МВД, по версии следствия, в 2018 году Зуев совместно с бывшей замминистра просвещения РФ Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком вступили в преступный сговор в целях хищения денег вуза. В ведомстве сообщили, что, используя свое служебное положение, фигуранты заключили подложные трудовые договоры между РАНХиГС и двенадцатью сотрудниками Минпросвещения России с целью их фиктивного трудоустройства по совместительству на должности научных сотрудников Института общественных наук, являющегося структурным подразделением образовательного учреждения.

В ходе расследования уголовного дела, предварительно, установлен факт необоснованной выплаты с 2018 по 2020 год данным лицам бюджетных средств. Следствие установило, что эти граждане какие-либо работы в образовательной организации фактически не выполняли, однако при этом длительное время регулярно получали зарплату. В результате РАНХиГС причинен ущерб более чем на 20 млн рублей. В настоящее время уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере выделено в отдельное производство из уголовного дела, возбужденного в отношении Марины Раковой, Сергея Зуева и иных лиц. Раковой и Заку предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях.

Уголовное дело, по которому проходит Марина Ракова, возбуждено по факту хищения путем мошенничества денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу, кроме Раковой, арестованы ректор "Шанинки" Сергей Зуев, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Никто из них вину не признает.