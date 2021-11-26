В Кузбассе создали приемную для помощи горнякам шахты "Листвяжная" и членам их семей

ТАСС, 26 ноября. Приемную для помощи пострадавшим в результате ЧП на шахте "Листвяжная" и их родственникам организовали в поселке Грамотеинский в Кузбассе. В состав приемной вошли представители прокуратуры, органов власти, правоохранительных и контролирующих органов, сообщается на сайте управления Генпрокуратуры России в Сибирском федеральном округе в пятницу.

Число пострадавших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе выросло до 63

"По указанию заместителя Генерального прокурора России Дмитрия Демешина на шахте "Листвяжной" в поселке городского типа Грамотеинский в городе Белово Кемеровской области - Кузбассе создана приемная для помощи пострадавшим и их родственникам, которая расположена перед контрольно-пропускным пунктом на шахту", - говорится в сообщении.

Родственникам погибших и пострадавших оказывают консультационную и психологическую помощь. Сейчас с ними работают представители органов социальной защиты, врачи.