{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧП на шахте "Листвяжная"

В Кузбассе создали приемную для помощи горнякам шахты "Листвяжная" и членам их семей

С ними работают врачи и сотрудники органов соцзащиты

ТАСС, 26 ноября. Приемную для помощи пострадавшим в результате ЧП на шахте "Листвяжная" и их родственникам организовали в поселке Грамотеинский в Кузбассе. В состав приемной вошли представители прокуратуры, органов власти, правоохранительных и контролирующих органов, сообщается на сайте управления Генпрокуратуры России в Сибирском федеральном округе в пятницу.

На эту тему
Число пострадавших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе выросло до 63
Число пострадавших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе выросло до 63

"По указанию заместителя Генерального прокурора России Дмитрия Демешина на шахте "Листвяжной" в поселке городского типа Грамотеинский в городе Белово Кемеровской области - Кузбассе создана приемная для помощи пострадавшим и их родственникам, которая расположена перед контрольно-пропускным пунктом на шахту", - говорится в сообщении.

Родственникам погибших и пострадавших оказывают консультационную и психологическую помощь. Сейчас с ними работают представители органов социальной защиты, врачи.

Теги
РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
В Москве за 10 месяцев произошло 388 ДТП с участием водителей со стажем до 2 лет
Основными причинами аварий стали неправильный выбор дистанции, несоответствие скорости конкретным условиям движения, несоблюдение очередности проезда, нарушения правил проезда пешеходного перехода и правил перестроения
Читать полностью