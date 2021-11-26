Мишустин назвал первоочередной задачей помощь пострадавшим при трагедии в Кузбассе

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Помощь пострадавшим и семьям погибших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области является первоочередной задачей, им нужно оказать в том числе моральную поддержку. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая в пятницу заседание правительства.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

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"Сейчас первостепенная задача - это помощь пострадавшим горнякам. В Кемеровскую область направлен спецборт с нужным медицинским оборудованием. Важно поддержать семьи, оказать им моральную поддержку", - распорядился глава кабмина.

Он отметил, что семьи жертв трагедии сейчас переживают потерю близкого человека. Необходимо организовать для них консультации психологов, указал премьер.

Помимо этого, как сообщил Мишустин, подписано распоряжение о создании правительственной комиссии под руководством вице-премьера Александра Новака. "Нужно оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших", - повторил председатель правительства РФ. Он также поручил вице-премьеру сегодня же провести заседание этой комиссии.

Причины происшествия на шахте "Листвяжная" должны быть расследованы самым тщательным образом, указал глава кабмина. "Президент дал все необходимые поручения. Причины этого чрезвычайного происшествия должны быть расследованы самым тщательным образом", - указал Мишустин.

Мишустин напомнил о том, что по решению главы государства на место ЧП прибыли врио главы МЧС Александр Чуприян, оперативная группа и специалисты Ростехнадзора.