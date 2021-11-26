Горнякам "Листвяжной" будут выплачивать зарплату на время простоя шахты

ТАСС, 26 ноября. Работникам шахты "Листвяжная", где в результате ЧП погибли более 50 человек, будут выплачивать зарплату на время простоя шахты, сообщается в официальном Telegram -канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева в пятницу.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"На время, пока работники шахты не смогут вернуться к работе, им будут выплачивать полные зарплаты", - говорится в сообщении.

Сигнал о задымлении на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса поступил утром 25 ноября, на место выехали горноспасатели и медики. По данным МЧС, на момент происшествия в шахте находилось 285 горняков. Из шахты эвакуированы 239 человек. По последним данным, 64 человека пострадали, 51 - погиб, в их числе пять горноспасателей.