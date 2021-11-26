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ЧП на шахте "Листвяжная"
Обновлено 

Горнякам "Листвяжной" будут выплачивать зарплату на время простоя шахты

По последним данным, погиб 51 человек, в их числе пять горноспасателей

ТАСС, 26 ноября. Работникам шахты "Листвяжная", где в результате ЧП погибли более 50 человек, будут выплачивать зарплату на время простоя шахты, сообщается в официальном Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева в пятницу.

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"На время, пока работники шахты не смогут вернуться к работе, им будут выплачивать полные зарплаты", - говорится в сообщении. 

Сигнал о задымлении на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса поступил утром 25 ноября, на место выехали горноспасатели и медики. По данным МЧС, на момент происшествия в шахте находилось 285 горняков. Из шахты эвакуированы 239 человек. По последним данным, 64 человека пострадали, 51 - погиб, в их числе пять горноспасателей.

Теги
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей ЕвгеньевичЧП на шахте "Листвяжная"
ЧП на шахте "Листвяжная"
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