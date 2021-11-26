Число погибших в ДТП с автобусом в Болгарии достигло 45

СОФИЯ, 26 ноября. /ТАСС/. Следователи Национальной следственной службы и прокуроры Болгарии, работающие над расследованием уголовного дела, возбужденного в связи с дорожно-транспортным происшествием с македонским автобусом в Болгарии, провели в пятницу дополнительный осмотр сгоревшего автобуса и обнаружили тело 45-го погибшего. Об этом со ссылкой на представителей следствия сообщает телеканал BTV .

В четверг на брифинге представители прокуратуры сообщили о том, что на месте происшествия было обнаружено 44 тела, а в больницу было госпитализировано семь человек. По данным пограничной службы, в автобусе при въезде в Болгарию находилось 52 человека.

Инцидент с автобусом из Северной Македонии произошел во вторник ночью на 31-м км автомагистрали "Струма", в непосредственной близости от болгарской столицы. По предварительным данным следствия, туристический автобус, возвращавшийся в Скопье из Турции, на мокрой дороге сначала ударился в дорожное ограждение, а потом загорелся. Расследование причин происшествия продолжается, на данный момент основная версия - ошибка водителя. Дополнительно проводится расследование системы организации дорожного движения в районе происшествия и качества дорожной маркировки.