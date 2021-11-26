Сына мужчины, устроившего стрельбу в Вохтоге, арестовали по подозрению в пособничестве

ВОЛОГДА, 26 ноября. /ТАСС/. Грязовецкий районный суд Вологодской области арестовал 26-летнего Эдуарда Тарасова, подозреваемого в том, что он незаконно сбыл своему отцу винтовочные патроны, из которых тот потом убил женщину и пытался убить еще двух человек. Об аресте Тарасова-младшего говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Вологодской области.

"Грязовецкий районный суд Вологодской области сегодня вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 26-летнего Эдуарда Тарасова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему")", - говорится в сообщении.

Органами предварительного следствия Тарасов подозревается в том, что в сентябре этого года он продал своему отцу Андрею Тарасову 14 винтовочных спортивно-охотничьих патронов кольцевого воспламенения. Подозреваемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства, просили учесть состояние здоровья. По словам подозреваемого, он не предполагал, что за приобретение патронов предусмотрена уголовная ответственность, написал явку с повинной, от следствия и суда скрываться не намерен.

Суд учел, что Тарасов подозревается в совершении тяжкого умышленного преступления, ранее неоднократно был судим, имеющиеся у него судимости не сняты и не погашены. Решением Грязовецкого районного суда от 15 мая 2020 года в отношении Тарасова установлен административный надзор. Суд учел все обстоятельства и заключил Тарасова под стражу по 24 января 2022 года.

С 1 октября содержится под стражей его 54-летний отец Андрей Тарасов, обвиняемый в убийстве и покушении на двойное убийство. Днем 28 сентября в поселке Вохтога было обнаружено тело 40-летней местной жительницы со смертельным огнестрельным ранением головы. Позднее в квартире одного из домов обнаружен еще один местный житель с огнестрельным ранением - Эдуард Тарасов. Он рассказал, что к нему в квартиру пришел отец с ружьем, выстрелил в него, а затем скрылся. Затем выяснилось, что Тарасов-старший в этой же квартире попытался выстрелить в еще одного человека, но огнестрельное оружие оказалось неисправным. Правоохранители в течение суток задержали мужчину. Ранее он был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, освободился из мест лишения свободы в конце 2020 года.