Ростехнадзор сконцентрирован на выяснении причин аварии на "Листвяжной"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Несмотря на задержание сотрудников Сибирского управления Ростехнадзора по делу о халатности в связи с аварией на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, ведомство полностью сконцентрировано на выяснении причин аварии, усилило состав комиссии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ростехнадзора.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору в данный момент полностью сконцентрирована на решении задачи по установлению технических причин аварии, состав комиссии усилен и доукомплектован сотрудниками центрального аппарата. Что касается задержанных сотрудников Сибирского управления Ростехнадзора, ведомство не ставит под сомнение набор предпринятых следственных действий, но заинтересовано в скорейшем установлении истины", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В Ростехнадзоре отметили, что, как и всегда, оказывается полное содействие следственным органам, всецело предоставляя затребованные документы и пояснения.