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ЧП на шахте "Листвяжная"
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Ростехнадзор сконцентрирован на выяснении причин аварии на "Листвяжной"

Ведомство также оказывает полное содействие следственным органам, всецело предоставляя затребованные документы и пояснения

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Несмотря на задержание сотрудников Сибирского управления Ростехнадзора по делу о халатности в связи с аварией на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, ведомство полностью сконцентрировано на выяснении причин аварии, усилило состав комиссии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ростехнадзора.

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"Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору в данный момент полностью сконцентрирована на решении задачи по установлению технических причин аварии, состав комиссии усилен и доукомплектован сотрудниками центрального аппарата. Что касается задержанных сотрудников Сибирского управления Ростехнадзора, ведомство не ставит под сомнение набор предпринятых следственных действий, но заинтересовано в скорейшем установлении истины", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В Ростехнадзоре отметили, что, как и всегда, оказывается полное содействие следственным органам, всецело предоставляя затребованные документы и пояснения.

Теги
РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
ЧП на шахте "Листвяжная"
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