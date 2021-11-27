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ЧП на шахте "Листвяжная"

МЧС окажет всю необходимую помощь семьям погибших на шахте "Листвяжная" горноспасателей

Им выплатят такие же компенсации, как и родственникам погибших шахтеров

НОВОКУЗНЕЦК, 27 ноября. /ТАСС/. МЧС России окажет всю необходимую помощь семьям пяти горноспасателей, погибших во время поисково-спасательной операции на шахте "Листвяжная". Об этом сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

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"В большой семье МЧС вы брошены не будете. С каждой семьей мы будем работать индивидуально и решать все возникающие вопросы, в том числе с образованием детей", - отметил он на встрече с семьями погибших спасателей. Чуприян сообщил, что им выплатят такие же компенсации, как и родственникам погибших шахтеров.

Он выразил искренние соболезнования от лица всего МЧС. "Все, что бы я сейчас ни произнес, какие бы слова ни сказал, вряд ли облегчит боль утраты. Но нам с вами теперь придется жить с этим чувством. Ваши родные были мужественными людьми, выбравшими эту сложную профессию. Горноспасатели - это последняя надежда попавших в беду шахтеров", - сказал Чуприян.

Всего в шахте "Листвяжная" погибли пять горноспасателей, похороны троих из них пройдут 28 ноября, тела двоих пока остаются в шахте. "И сейчас одна из задач, которая стоит перед нами, - поднять тела наших товарищей", - сказал врио главы МЧС.

Теги
РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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