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Взрывы на заводе боеприпасов в Дзержинске

Губернатор поручил оперативно оказать медпомощь пострадавшим на заводе в Дзержинске

Пострадали два человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноября. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову обеспечить оперативное оказание необходимой медицинской помощи пострадавшим на заводе им. Я.М. Свердлова в Дзержинске, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

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"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову обеспечить оперативное оказание необходимой медицинской помощи пострадавшим на заводе им. Свердлова в Дзержинске", - говорится в сообщении.

По информации регионального Минздрава, пострадавших двое, на месте работает бригада скорой медицинской помощи.

Теги
РоссияНижегородская областьВзрывы на заводе боеприпасов в Дзержинске
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