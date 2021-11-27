Губернатор поручил оперативно оказать медпомощь пострадавшим на заводе в Дзержинске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноября. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову обеспечить оперативное оказание необходимой медицинской помощи пострадавшим на заводе им. Я.М. Свердлова в Дзержинске, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.