Губернатор поручил оперативно оказать медпомощь пострадавшим на заводе в Дзержинске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноября. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову обеспечить оперативное оказание необходимой медицинской помощи пострадавшим на заводе им. Я.М. Свердлова в Дзержинске, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.
"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову обеспечить оперативное оказание необходимой медицинской помощи пострадавшим на заводе им. Свердлова в Дзержинске", - говорится в сообщении.
По информации регионального Минздрава, пострадавших двое, на месте работает бригада скорой медицинской помощи.