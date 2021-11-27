Власти Кузбасса начали выплаты семьям погибших и пострадавших при взрыве на "Листвяжной"

КЕМЕРОВО, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство Кемеровской области и администрация Беловского района начали выплаты семьям пострадавших и погибших при взрыве на шахте "Листвяжная", сообщил журналистам в субботу главе региона Сергей Цивилев.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"Со стороны правительства Кузбасса и муниципалитета выплаты уже идут", - сказал он.

Цивилев также пояснил, что сотрудники соцслужбы составляют полные списки семей пострадавших и погибших горняков, изучают, какая помощь им необходима. Губернатор заверил, что власти региона готовы поддержать семьи в любой жизненной ситуации: помочь с трудоустройством, обучением детей, решением жилищного вопроса и прочим.

Ранее сообщалось, что со стороны органов власти - правительства Кузбасса и муниципалитетов - выплаты родственникам погибших составят 250 тыс. рублей, находящимся в больницах пострадавшим - 150 тыс. рублей, на амбулаторном лечении - 75 тыс. рублей. Выплаты из регионального и муниципального бюджетов планируется осуществить в полном объеме до 1 декабря. Кроме того, семьи погибших и пострадавшие получат компенсации от шахты и холдинговой компании СДС, в состав которой входит предприятие.

Авария на шахте произошла утром 25 ноября. По последним данным, в результате ЧП 64 человека пострадали, 51 погиб, среди них пять горноспасателей.