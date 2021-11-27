Панихиду по погибшим на шахте "Листвяжная" провели на стихийном мемориале в Кузбассе

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Панихида по погибшим горнякам и спасателям на шахте "Листвяжная" в Кузбассе прошла на организованном жителями стихийном мемориале в поселке Грамотеино. Службу посетили порядка 30 человек, сообщил ТАСС в субботу дьякон Кемеровской епархии, руководитель информационного отдела Вячеслав Ланский.

"Буквально полчаса назад настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Грамотеино совершил панихиду по погибшим [в результате ЧП на шахте "Листвяжная"], которая состоялась около стихийного мемориала, который организовали соболезнующие кузбассовцы в поселке", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на службу пришло около 30 человек. "Близкие продолжают надеяться на то, что кому-то удастся спастись. Пока мемориал в Грамотеино и запрос людей есть, службы будут проходить. Это общая инициатива. [После пожара в ТЦ] "Зимняя вишня" мы ведь тоже служили на месте мемориала, пока не закончили возводить часовню", - пояснил Ланский.

Стихийные мемориалы после унесшего 51 жизнь инцидента на шахте "Лисвяжная", появились в нескольких населенных пунктах Кузбасса, в том числе и на аллее шахтерской славы в горняцком поселке Грамотеино недалеко от шахты. Аллею открыли в 2003 году, здесь же установили мемориал в память о 14 работниках горноспасательной части, которые погибли в 2000 году при ликвидации последствий взрыва метана на шахте "Комсомолец".