Выжившего при ЧП на шахте в Кузбассе спасателя переведут в больницу Кемерова

КЕМЕРОВО, 27 ноября. /ТАСС/. Горноспасателя-врача Александра Заковряшина, которого обнаружили живым на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, решили перевести из больницы Ленинск-Кузнецкого в областной токсикологический центр в Кемерово. Об этом в субботу сообщил журналистам врач отделения реанимации Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Антон Богданов.

"У него состояние стабильное, на фоне лечения отмечается в целом положительная динамика. У него давление нормальное, сам дышит, контактен. Но именно длительное воздействие вредных условий, в которых он находился, привело к определенным изменениям в организме. На сегодняшний день после видеоконференции коллегиально было решено его перевести в областной токсикологический центр, то есть в более узкоспециализированное направление лечения", - сказал Богданов.

Пострадавший спасатель надышался газом, у него есть признаки отравления продуктами горения. По словам врачей, Заковряшин помнит произошедшее отрывками, "достаточно активно все рассказывает", но из-за токсического воздействия газов он может путаться во времени и в пространстве, поэтому "очень много может быть нафантазировано".

В клиническом центре находятся 40 пострадавших при ЧП на шахте. Последний поступил утром 27 ноября. Больные находятся как в реанимации, так и в профильных отделениях. Заместитель главврача центра Александр Агаларян пояснил, что пострадавшие продолжают поступать в медучреждение, так как некоторые из-за состояния аффекта сначала отказывались от лечения, но потом согласились на оказание медицинской помощи. "Шоковое состояние. Они могут сначала ничего не воспринимать, но в динамике, когда успокаиваются, могут выявляться какие-то неприятные ощущения, связанные со своими здоровьем, в связи с чем они и обращаются", - сказал Агаларян.

По его словам, все пострадавшие, которые находятся в стационаре центра, уже общались со своими родственниками и по телефону, и при личных встречах.

Заковряшин считался погибшим в числе других членов звена горноспасателей, не вышедших из шахты к середине дня 25 ноября, когда поисковую операцию приостановили. Об обнаружении его живым стало известно около 11:00 мск 26 ноября. Заковряшин - помощник командира взвода Новокузнецкого горноспасательного отряда, занимался оказанием медицинской помощи пострадавшим. Мужчина провел ночь в шахте, но сумел выбраться на поверхность и подать сигнал о помощи. Ему 51 год, на службе он с 2011 года.