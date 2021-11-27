Прилет опергруппы с врио главы МЧС в Дзержинск отменили после стабилизации обстановки

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Прилет оперативной группы центрального аппарата МЧС с врио главы ведомства Александром Чуприяном на завод боеприпасов в Дзержинске, где 27 ноября произошли взрывы, отменили после стабилизации обстановки.

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"В связи со стабилизацией обстановки прилет опергруппы ЦА [МЧС] отменен", - сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что врио главы МЧС России Александр Чуприян вылетел в Дзержинск из Кемерова.

В субботу на территории одного из цехов завода произошел взрыв, а затем пожар. В результате за медицинской помощью обратились два человека, жертв нет. По данным регионального ГУ МЧС, в 12:04 была объявлена ликвидация открытого горения. Площадь возгорания составляет 55 кв. м.