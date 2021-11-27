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ЧП на шахте "Листвяжная"

Стихийный мемориал появился рядом со входом на шахту "Листвяжная" в Кузбассе

Подобные мемориалы появились в нескольких населенных пунктах региона

ГРАМОТЕИНО /Кемеровская область/, 27 ноября. /ТАСС/. Стихийный мемориал появился рядом с контрольно-пропускным пунктом на шахту "Листвяжная" в Кузбассе после трагедии, унесшей жизни более 50 человек, передает в субботу корреспондент ТАСС с места событий.

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На территорию рядом с пропускным пунктом на шахту "Листвяжная", где ранее стояли палатки спасателей для помощи родственникам погибших и пострадавших и автомобили экстренных служб, прибывают местные жители. Около КПП установили столики, на которых лежат красные гвоздики, припорошенные снегом, стоят зажженные лампады. К стихийному мемориалу продолжают приносить цветы, в поздний час здесь много людей.

Стихийные мемориалы после унесшего 51 жизнь инцидента на шахте "Листвяжная" появились в нескольких населенных пунктах Кузбасса. Еще один находится на аллее шахтерской славы в горняцком поселке Грамотеино. Аллею заложили в 2003 году, здесь же установили мемориал в память о 14 работниках горноспасательной части, которые погибли в 2000 году при ликвидации последствий взрыва метана на шахте "Комсомолец". Сегодня днем здесь прошла панихида в память о погибших горняках и спасателях.

Теги
РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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