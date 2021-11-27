В Волгограде арестовали футбольного фаната, зажегшего фаер на Мамаевом Кургане

ВОЛГОГРАД, 27 ноября. /ТАСС/. Суд в Волгограде арестовал футбольного фаната из Воронежской области, который в субботу зажег фаер на Мамаевом Кургане перед матчем "Ротор" - "Факел", сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"Фанат арестован судом на 10 суток. Отбывать наказание будет в специальном приемнике для содержания лиц, подвергнутых административному аресту Управления МВД России по Волгограду", - говорится в сообщении.

В субботу на стадионе "Волгоград-Арена" встречались команды волгоградский "Ротор" и "Факел" из Воронежской области. В Волгоград поддержать свою команду прибыло около 150 болельщиков. Перед началом матча на территории историко-мемориального комплекса "Мамаев Курган" один из болельщиков зажег фаер, после чего скрылся. 36-летнего мужчину задержали в Центральном районе, у него изъяли более 10 единиц пиротехнических изделий - дымовые шашки и фаеры, которые он планировал пронести на матч. В отношении болельщика составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), предусматривающей арест до 15 суток.