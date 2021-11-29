В Приморье после смерти восьмилетнего мальчика в больнице возбудили дело

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как в одной из больниц Приморья умер восьмилетний пациент. Об этом в понедельник сообщается на сайте территориального управления Следственного комитета.

"16 ноября 2021 года в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю поступило заявление от женщины о том, что 13 ноября 2021 года работники двух медицинских учреждений, находящихся в городе Владивосток, ненадлежаще исполнили свои профессиональные обязанности при оказании медицинской помощи ее восьмилетнему сыну. В результате этого ребенок на следующие сутки скончался. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства произошедшего, в том числе причина смерти ребенка устанавливаются. Следствию предстоит выяснить, была ли связь между действиями (бездействием) медицинских работников и наступившими последствиями. Ранее проверку начала прокуратура.