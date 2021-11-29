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ЧП на шахте "Листвяжная"

Половина скважины пробурена на "Листвяжной" до места аварии

В эпицентр взрыва планируется подать инертную пену для охлаждения шахты, чтобы горноспасатели смогли приступить к поиску тел погибших

ТАСС, 29 ноября. Бурение скважины для подачи инертной пены в место взрыва на шахте "Листвяжная" продолжается, пройдена половина пути.

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Об этом ТАСС сообщил источник на месте ликвидации последствий аварии.

"Сейчас пробурена половина расстояния до места взрыва. Всего надо пройти 365 м", - сказал собеседник агентства.

По его данным, 29 ноября началось бурение второй скважины. Через обе в эпицентр взрыва планируется подать инертную пену для охлаждения шахты, чтобы горноспасатели смогли приступить к поиску тел погибших.

Одновременно с бурением в шахту подаются азот и хладон.

 

Теги
РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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