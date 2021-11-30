В Ялте одно судно затонуло, четыре сорвались с якоря из-за урагана

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Судно "Славия" затонуло из-за ураганного ветра в Ялте, четыре других судна сорвались с якоря, сообщила в своем Telegram-канале глава ялтинской администрации Янина Павленко.

"Оперативная информация о ситуации в Ялте по состоянию на 22:30. От электроэнергии отключены 125 абонентов. Повалено 15 деревьев. Пострадали 10 автомобилей, а также 5 судов. Одно затонуло ("Славия"), 4 - сорвались с якоря", - написала Павленко.

Сильный шквалистый ветер в понедельник стал причиной падения деревьев и обрыва проводов в Крыму. Обесточенными оказались около 56 тыс. потребителей полуострова. По различным данным, пострадавшими от падения деревьев и других конструкций считаются от четырех до пяти человек.

Главное управление МЧС России по Республике Крым ранее предупредило о сильных дождях, снеге в горах и ветре с порывами до 35 м/с в понедельник и вторник. В пятницу экстренное ведомство распространило штормовое предупреждение, непогода ожидалась в Крыму из-за прохождения фронтальных разделов. Рекомендовано воздержаться от выхода в горы, море и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.