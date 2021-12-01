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Власти США выясняют обстоятельства трагедии в штате Мичиган

Президент Джо Байден выразил соболезнования семьям погибших

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Власти выясняют обстоятельства стрельбы в школе в городе Оксфорд (штат Мичиган). Об этом заявил во вторник президент США Джо Байден, выступая в Миннеаполисе (штат Миннесота). Трансляцию его выступления вели американские новостные телекомпании.

"Меня проинформировали о стрельбе в школе Мичигана. Пока мы узнаем все подробности, я от всего сердца соболезную семьям, переживающим невообразимое горе потери любимого человека. По всей видимости, стреляли примерно в девять человек, и несколько - или, по-моему, трое - погибли", - отметил глава государства.

По его словам, подозреваемый - "молодой человек лет 15 - сдался". "Он заявил о праве не свидетельствовать против себя и передал свой пистолет. Это все, что мы знаем", - добавил Байден.

"Но вы должны знать, что весь этот город сейчас находится в состоянии шока", - заключил американский лидер.

Ранее во вторник в полиции сообщили, что 15-летний ученик произвел от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета в школе Оксфорда. Правоохранители изъяли у подростка оружие при задержании, он не оказывал сопротивления. Проводится расследование инцидента, на месте работают около 100 сотрудников правоохранительных органов.

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СШАБайден, Джо
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