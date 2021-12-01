Госинспекция труда проверит завод в Дзержинске после ЧП

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 декабря. /ТАСС/. Государственная инспекция труда в Нижегородской области проверит соблюдение требований охраны труда на заводе в Дзержинске, где 27 ноября произошло несколько взрывов и последующий пожар, сообщает пресс-служба ведомства.

"Государственная инспекция труда в Нижегородской области <…> проводит проверку соблюдения требований федерального законодательства при эксплуатации опасных производственных объектов на ФКП "Завод им. Я. М. Свердлова" (Нижегородская обл., г. Дзержинск), в том числе соблюдение требований охраны труда", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в случае ухудшения состояния здоровья пострадавшей работницы и переквалификации степени тяжести в категорию "тяжелая" инспекция проведет расследование несчастного случая.

На заводе в Дзержинске 27 ноября произошло несколько взрывов и последующий пожар на площади 55 кв. метров. По информации источника ТАСС, эпицентром взрывов был цех по производству октогена. В результате происшествия пострадали два человека.

Завод возобновил работу в штатном режиме в тот же день. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов"). Прокуратура области начала проверку. Волжско-Окское управление Ростехнадзора просит суд временно запретить эксплуатацию участка одного из производств.

Одно из последних серьезных ЧП на производстве в Дзержинске было 31 августа 2018 года, когда при переупаковывании мин произошло три взрыва, после чего начался пожар. В результате погибли шесть работников предприятия, был разрушен производственный участок. Сумма ущерба превысила тогда 48 млн рублей.