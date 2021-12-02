Адвокат заявил, что экспертиза опровергла факт получения Белозерцевым взятки в виде машины

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Данные судебной экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, опровергли заявления следователей СК о том, что он получил взятку в виде автомобиля. Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Сергиенко.

"Согласно обвинению, которое было предъявлено 21 марта, Белозерцев получил взятку в виде автомобиля Mercedes-Benz V 250d с указанием конкретного VIN-номера. Этот же автомобиль указывался в качестве предмета взятки в ходатайствах следователя от 11 мая и 3 августа Басманному суду о продлении срока содержания обвиняемого под стражей. Однако 24 августа по делу была назначена оценочная судебная экспертиза, из которой следует, что взятка получена не в виде автомобиля, а в виде поездок из Москвы в Петербург и обратно с водителем, но на другой автомашине - Mercedes-Benz S 350d. Таким образом, в ходе следствия подтвердилась версия обвиняемого о том, что он не получал взятку в виде автомобиля Mercedes-Benz V 250d", - сказал адвокат.

По его словам, следователь не стал заострять внимание судьи на этом обстоятельстве в ходе последнего продления ареста Белозерцеву. Комментарием следствия в этой связи ТАСС пока не располагает.