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В Калмыкии восстановили электроснабжение, нарушенное ураганным ветром

В работах были задействованы 122 человека и 61 единица техники

ЭЛИСТА, 2 декабря. /ТАСС/. Оперативно-ремонтные бригады "Россети Юг" восстановили электроснабжение потребителей Калмыкии, нарушенное стихией в четырех районах региона и республиканском центре - Элисте, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ПАО "Россети Юг" по республике.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра с порывами до 30-32 м/с 1 декабря в Приютненском, Ики-Бурульском, Городовиковском и Целинном районах республики и в Элисте происходили отключения по сети 6-10 кВ. Основной причиной стал обрыв проводов на воздушных линиях электропередачи.

"Электроснабжение восстановлено. Специалисты "Россети Юг" оперативно выявили все поврежденные участки, организовали восстановительные работы с применением спецтехники. В работах были задействованы 61 бригада (122 человека), 61 единица техники. Кроме того, в помощь калмыцким энергетикам были направлены пять аварийных бригад из Волгоградской области", - сказали в пресс-службе.

Сейчас технические службы электросетевой компании заканчивают проверку надежности работы оборудования, добавили в пресс-службе.

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