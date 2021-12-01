Энергоснабжение нарушено из-за ураганного ветра в четырех районах Калмыкии и Элисте

ЭЛИСТА, 1 декабря. /ТАСС/. Ураганный ветер оборвал воздушные линии электропередачи (ЛЭП) в четырех районах Калмыкии и республиканском центре - Элисте. Для устранения последствий стихии вдвое увеличено число специалистов "Россети Юг", сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ПАО "Россети Юг" по республике.

"Из-за ураганного ветра с порывами до 30-32 м/с на линиях электропередачи в Приютненском, Ики-Бурульском, Городовиковском и Целинном районах республики происходят отключения по сети 6-10 кВ. Основная причина - обрыв проводов на воздушных линиях электропередачи. "Россети Юг" вдвое увеличили количество специалистов для устранения нарушений электроснабжения", - сказали в пресс-службе.

В Элисте технологические нарушения из-за обрывов ЛЭП зафиксированы в четвертом и седьмом микрорайонах, в пригороде - поселках Аршан и Салын, уточнили в пресс-службе мэрии города.

В восстановлении электроснабжения по республике задействованы 56 бригад, 112 человек производственного персонала, 56 единиц спецтехники. Кроме того, в помощь калмыцким энергетикам направлены 5 бригад из Волгоградской области. Работы будут вестись непрерывно до полного восстановления энергоснабжения потребителей, добавили в пресс-службе компании.

Штормовое предупреждение ГУ МЧС России по Калмыкии сделало во вторник. По данным калмыцкого ЦГМС, очень сильный западный ветер до 32 м/с сохранится в регионе до конца суток 1 декабря.