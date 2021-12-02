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ЧП на шахте "Листвяжная"
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Тела еще двух погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе подняли на поверхность

© Максим Киселев/ТАСС

КЕМЕРОВО, 2 декабря. /ТАСС/. Горноспасатели подняли на поверхность тела еще двух человек, погибших 25 ноября при аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева.

"Сегодня в 12:00 (08:00 мск) в шахту начали спуск три отделения ВГСЧ (военизированной горноспасательной части - прим. ТАСС) для проведения разведки. После проведения разведки на поверхность были подняты два ранее обнаруженные тела шахтеров. По предварительным данным (номера головных светильников) - Кигигечев Ю. С. и Ерлин А. В.", - говорится в сообщении.

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РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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