Тела еще двух погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе подняли на поверхность

КЕМЕРОВО, 2 декабря. /ТАСС/. Горноспасатели подняли на поверхность тела еще двух человек, погибших 25 ноября при аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева.

"Сегодня в 12:00 (08:00 мск) в шахту начали спуск три отделения ВГСЧ (военизированной горноспасательной части - прим. ТАСС) для проведения разведки. После проведения разведки на поверхность были подняты два ранее обнаруженные тела шахтеров. По предварительным данным (номера головных светильников) - Кигигечев Ю. С. и Ерлин А. В.", - говорится в сообщении.