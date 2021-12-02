В Ростехнадзоре назвали основную версию ЧП на "Листвяжной"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Основная версия аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области - взрыв метановоздушной смеси в подготовительном забое. Об этом сообщил глава Ростехнадзора Александр Трембицкий на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"Рассматриваются все возможные версии. Но можно сделать вывод, что основная версия, что взрыв метановоздушной смеси произошел в подготовительном забое. Причины будем выяснять. Работа комиссии будет продолжаться до полного, всестороннего выяснения причин", - сказал он.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло утром 25 ноября и стало причиной гибели 46 горняков и пяти горноспасателей. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела - о нарушении промышленной безопасности и халатности. Арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка, на котором произошло ЧП, и два сотрудника Ростехнадзора, проводивших проверки на предприятии.