Краснов заявил, что на шахте "Листвяжная" все гладко было только на бумаге

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Датчики метана на шахте "Листвяжная" были неисправны, также выявлены другие грубые нарушения. Как сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов на совещании у президента РФ Владимира Путина, гладко все было только на бумаге.

"Уже сейчас можно утверждать, что гладко на шахте все было только на бумаге. А фактически оказались неисправны источники питания, датчики измерения метана, не проводились работы по модернизации системы определения местоположения персонала в горных выработках, сотрудники допускались без средств индивидуальной защиты, имелись случаи сокрытия показаний индивидуальных приборов контроля. При этом ответственные должностные лица не приостановили ведение горных работ", - сказал Краснов.

Генпрокурор выступил с инициативой передавать в режиме онлайн данные с датчиков контроля в шахтах и местоположение шахтеров в МЧС и Ростехнадзор.

"В целях исключения возможного внесения изменений в память системы контроля на шахте ввести обязанность передачи данных дистанционного мониторинга и индивидуальных датчиков месторасположения шахтеров в Ростехнадзор и МЧС России в режиме реального времени. При этом разработку и обслуживание такого программного обеспечение поручать организациям, имеющим соответствующий уровень квалификации сотрудников", - предложил он.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло утром 25 ноября и стало причиной гибели 46 горняков и пяти горноспасателей. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела - о нарушении промышленной безопасности и халатности. Арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка, на котором произошло ЧП, и два сотрудника Ростехнадзора, проводивших проверки на предприятии.