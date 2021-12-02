Движение поездов восстановили на Рижском направлении МЖД

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Движение пригородных поездов на участке Тушино - Подмосковная Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) осуществляется по обоим путям после инцидента с человеком, который нарушил правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре. Об этом сообщила в четверг журналистам пресс-служба МЖД.

"В 20:57 поезд № 6120 Волоколамск - Москва продолжил движение после травмирования человека, который, по предварительной информации, нарушил правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре. В настоящее время движение на участке Тушино - Подмосковная Рижского направления МЖД осуществляется по обоим путям. Железнодорожники принимают все необходимые меры для его стабилизации, приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также призвали граждан переходить железнодорожные пути в строго установленных местах.

Кроме того, из-за инцидента было отменено четыре электропоезда и задержано 25 электричек. Время опоздания составило более двух часов, уточнили в пресс-службе МЖД.

Также в пресс-службе ЦППК пояснили ТАСС, что машинист для предотвращения наезда на пешехода применил экстренное торможение и подал светозвуковые сигналы, но расстояние было недостаточным. "На место сразу были вызваны скорая помощь и правоохранительные органы", - добавил собеседник агентства.