В СК назвали возможную причину отравления четырех детей угарным газом в Магнитогорске

ЧЕЛЯБИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Причина отравления матери и ее четверых детей угарным газом в Магнитогорске, по предварительным данным, - утечка из системы вентиляции дровяной печи. Угрозы здоровью пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области.

"В лечебное учреждение с признаками отравления доставлены женщина и ее четверо детей в возрасте от восьми до 15 лет. По предварительным данным, причиной отравления явилась утечка угарного газа из системы вентиляции дровяной печи. По информации медицинских работников, угрозы здоровью поступивших граждан нет", - говорится в сообщении.

Ведомство проводит доследственную проверку.

2 декабря региональная прокуратура сообщила об отравлении четверых детей угарным газом в Магнитогорске. Надзорное ведомство также проводит проверку по факту инцидента.