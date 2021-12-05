В Ростовской области задержали осужденного, сбежавшего из психбольницы в Чехове

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Ростовской области 33-летнего осужденного, сбежавшего из психиатрической больницы подмосковного Чехова.

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники ОМВД России по Аксайскому району Ростовской области во взаимодействии с коллегами из Московской области установили местонахождение 33-летнего осужденного, сбежавшего 4 ноября текущего года из психиатрической клинической больницы в городском округе Чехов Московской области, где по постановлению суда он проходил принудительное лечение за совершение особо тяжкого преступления. В ходе оперативно-разыскных мероприятий мужчина задержан полицейскими на территории Аксайского района Ростовской области и доставлен в территориальный отдел полиции", - сказала она.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что мужчину по ранее распространенным ориентировкам опознал один из местных жителей и сообщил о нем в полицию.

Осужденный за убийство Александр Кутузов, 1988 года рождения, 4 ноября сбежал из психиатрической клинической больницы в подмосковном Чехове, где находился на лечении. Во время прогулок он внезапно на глазах у охраны прыгнул на пустующую будку вахтера и одним прыжком перелез через забор, после чего сбежал. Мужчина обвиняется в убийстве своего знакомого в ходе конфликта во время распития спиртных напитков. Мужчина ножом убил приятеля. В суде выяснилось, что у него есть психическое расстройство, в связи с чем его поместили в психиатрическую больницу.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что мужчина может скрываться за пределами Московской области.