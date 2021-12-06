{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре на юге Москвы

При тушении произошло частичное обрушение кровли

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Открытое горение в ангаре на Нагорном проезде в столице ликвидировано, кровля частично обрушилась, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Открытое горение ликвидировано", - рассказал собеседник агентства.

Кровля ангара полностью обрушилась во время тушения, сообщил источник. "Кровля полностью обрушилась. Несмотря на ликвидацию открытого горения, возгорание в завалах продолжается", - рассказал он.

Ранее сообщалось о возгорании ангара на Нагорном проезде площадью 800 кв. м. В пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили журналистам, что склад одноэтажный, стоит отдельно от других зданий. Сведений о пострадавших не поступало.

Теги
Россия
Подростка проверяют на причастность к убийству 13-летнего мальчика на Ставрополье
Тело ребенка с огнестрельным ранением нашли возле села Нины
Читать полностью