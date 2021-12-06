Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре на юге Москвы

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Открытое горение в ангаре на Нагорном проезде в столице ликвидировано, кровля частично обрушилась, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Открытое горение ликвидировано", - рассказал собеседник агентства.

Кровля ангара полностью обрушилась во время тушения, сообщил источник. "Кровля полностью обрушилась. Несмотря на ликвидацию открытого горения, возгорание в завалах продолжается", - рассказал он.

Ранее сообщалось о возгорании ангара на Нагорном проезде площадью 800 кв. м. В пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили журналистам, что склад одноэтажный, стоит отдельно от других зданий. Сведений о пострадавших не поступало.