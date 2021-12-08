Спасатели повторно исследуют место аварии на "Листвяжной" в поисках тела шахтера

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Горноспасатели приступили к повторному исследованию аварийного участка на шахте "Листвяжная" в Кузбассе с целью найти последнего погибшего при взрыве.
Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"В выработках аварийного участка начат повторный поиск тела одного погибшего шахтера. В нем участвуют более 50 горноспасателей", - сказал собеседник агентства.
Одновременно спасатели ведут борьбу за жизнеспособность шахты. Они возвели 18 вентиляционных перемычек, восстановили пять вентиляционных шлюзов.
Запущен вентилятор главного проветривания шахты, восстановлено проветривание аварийного участка.