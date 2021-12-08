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ЧП на шахте "Листвяжная"
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Спасатели повторно исследуют место аварии на "Листвяжной" в поисках тела шахтера

В поиске участвуют более 50 специалистов
© МЧС России/ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Горноспасатели приступили к повторному исследованию аварийного участка на шахте "Листвяжная" в Кузбассе с целью найти последнего погибшего при взрыве.

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Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В выработках аварийного участка начат повторный поиск тела одного погибшего шахтера. В нем участвуют более 50 горноспасателей", - сказал собеседник агентства.

Одновременно спасатели ведут борьбу за жизнеспособность шахты. Они возвели 18 вентиляционных перемычек, восстановили пять вентиляционных шлюзов.

Запущен вентилятор главного проветривания шахты, восстановлено проветривание аварийного участка.

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РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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