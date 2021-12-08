Собянин встретился с сотрудниками МФЦ, где накануне произошла стрельба

"Встретился сегодня с нашими сотрудниками МФЦ "Рязанский", кто в тот трагический день был на работе. Глубоко скорбим о погибших. Невозможно даже представить, что за секунду неадекватный человек может забрать самое дорогое - твою жизнь", - написал мэр на своей странице в сети "ВКонтакте".

По его словам, все сотрудники "не раздумывая стали оказывать помощь посетителям". "Георгий без оружия, без ничего мужественно бросился останавливать безумца. Сколько могло бы быть еще пострадавших. Благодарю вас за ваши действия. Взаимной поддержкой мы сможем пережить такие горькие события", - заключил Собянин.

Во вторник в результате стрельбы в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы погибли два человека, еще четыре человека пострадали, в том числе 10-летняя девочка. По предварительным данным, мужчина стрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой. Оружие на него не было зарегистрировано. СК возбудил уголовное дело о незаконном обороте оружия и убийстве. Прокуратура Москвы взяла ход расследования дела под контроль.