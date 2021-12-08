Помогавшего задержать стрелка посетителя МФЦ представят к награде

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Глава столичной полиции Олег Баранов распорядился наградить мужчину, который помог полицейскому задержать открывшего стрельбу в МФЦ Сергея Глазова. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".
"При изучении обстоятельств произошедшего было установлено, что полицейскому оказал содействие гражданин, оказавшийся на месте событий. Увидев, что сотрудник полиции проводит задержание, мужчина подбежал к нему и помог удерживать преступника до прибытия оперативной группы", - говорится в сообщении. Полицейский обезоружил Глазова и отбросил в сторону пистолет и нож нападавшего.
"Начальником главка (ГУ МВД РФ по Москве Олегом Барановым) принято решение о поощрении неравнодушного гражданина, чьи отважные и решительные действия позволили сотруднику полиции полностью обезопасить окружающих от возможного вреда, не дать преступнику скрыться с места происшествия", - уточняется в сообщении со ссылкой на официального спикера главка Владимира Васенина.
Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение внести президенту представление о награждении старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева.