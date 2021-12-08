Помогавшего задержать стрелка посетителя МФЦ представят к награде

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Глава столичной полиции Олег Баранов распорядился наградить мужчину, который помог полицейскому задержать открывшего стрельбу в МФЦ Сергея Глазова. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа" .

Что известно о стрельбе в МФЦ в Москве

"При изучении обстоятельств произошедшего было установлено, что полицейскому оказал содействие гражданин, оказавшийся на месте событий. Увидев, что сотрудник полиции проводит задержание, мужчина подбежал к нему и помог удерживать преступника до прибытия оперативной группы", - говорится в сообщении. Полицейский обезоружил Глазова и отбросил в сторону пистолет и нож нападавшего.

"Начальником главка (ГУ МВД РФ по Москве Олегом Барановым) принято решение о поощрении неравнодушного гражданина, чьи отважные и решительные действия позволили сотруднику полиции полностью обезопасить окружающих от возможного вреда, не дать преступнику скрыться с места происшествия", - уточняется в сообщении со ссылкой на официального спикера главка Владимира Васенина.

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение внести президенту представление о награждении старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева.