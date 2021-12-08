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Экипаж пропавшего в Перу вертолета Ми-171Ш погиб в результате крушения

Судно осуществляло рейс в рамках программы министерства развития и социальной интеграции по оказанию помощи населению труднодоступных сельских районов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 декабря. /ТАСС/. ВВС Перу в среду сообщили об обнаружении пропавшего днем ранее военно-транспортного вертолета Ми-171Ш. Пятеро военнослужащих, находившихся на борту, погибли.

"Незамедлительно начато соответствующее расследование для выяснения причин этого печального инцидента, вызвавшего скорбь в ВВС Перу и во всей стране", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter военно-воздушного ведомства.

Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш ВВС Перу пропал во вторник в столичном департаменте страны в ходе выполнения гуманитарной операции. Воздушное судно осуществляло рейс в рамках программы министерства развития и социальной интеграции по оказанию помощи населению труднодоступных сельских районов. Президент страны Педро Кастильо выразил соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы.

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