Глава УГИБДД Ставрополья мог оформлять имущество на третьих лиц

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов завершили расследование уголовного дела в отношении начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, которого подозревают в получении взяток на 19 млн рублей, материалы направлены в суд, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. В ходе расследования у Сафонова обнаружили недвижимость и имущество, по предварительным данным приобретенное преступным путем и оформленное на третьих лиц.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у Сафонова, помимо особняка, нашли еще 21 объект недвижимости и шесть машин.

"Это имущество оформлено на третьих лиц, [по предварительным данным] купленное на деньги преступно нажитые. Судом к производству еще не принято, подписывал его [обвинительное заключение по уголовному делу] первый заместитель генпрокурора", - сообщил собеседник агентства.

В июле по подозрению в получении взяток на 19 млн рублей были задержаны Сафонов и шесть его подельников: бывший начальник отдела УГИБДД Александр Аржанухин, инспектор ГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Следственный комитет опубликовал фотографии дома Сафонова, на которых видны элементы роскоши.

По данным СК, на протяжении нескольких лет участники организованной группы изготавливали не предусмотренные какими-либо нормативными актами пропуска, которые за денежное вознаграждение распространялись среди перевозчиков зерна и инертных грузов на территории Ставропольского края. Эти пропуска позволяли владельцам автотранспорта беспрепятственно возить грузы с нарушениями административного законодательства, в том числе через стационарные и передвижные посты ГИБДД.

Сафонов и ряд фигурантов дела находятся под арестом на время предварительного следствия.