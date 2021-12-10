Открытое горение ликвидировали в производственном здании в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в производственном здании в Петербурге, в результате пожара никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в здании на территории завода "Армалит". Как сообщили ТАСС в пресс-службе завода, это не соответствует действительности. "Пожар произошел в здании, которое к АО "Армалит" отношения не имеет", - сказал собеседник агентства.

"10 декабря в 17:29 поступило сообщение о пожаре по адресу: Кировский район, улица Трефолева дом 2. В 21:04 ликвидация открытого горения. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Петербургу.

Пожар ликвидировали 72 сотрудника МЧС и 30 единиц техники.

Ранее сообщалось, что пожар начался в пятницу вечером, горение происходило на площади 600 кв. м. Ранг пожара был повышен до третьего номера, позже снижен до 1-бис.