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Пожар в производственном здании в Петербурге ликвидировали

Пострадавших нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание на площади 600 кв. м в производственном здании в Петербурге, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по городу.

"10 декабря в 17:29 поступило сообщение о пожаре по адресу: Кировский район, улица Трефолева, дом 2. В 23:33 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали 72 сотрудника МЧС и 30 единиц техники.

Ранее сообщалось, что пожар начался в пятницу вечером, горение происходило на площади 600 кв. м. Ранг пожара был повышен до третьего номера, позже снижен до 1-бис.

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