Губернатор Кентукки сообщил, что спасатели с субботы не находили живых под руинами фабрики

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Спасатели с субботы не находили выживших под руинами разрушенной в результате торнадо свечной фабрики в городе Мэйфилд, сообщил в воскресенье на пресс-конференции губернатор штата Кентукки Энди Бешир. Трансляцию вел телеканал CNN.

"Мы до сих пор получаем информацию по фабрике, <...> проверяем данные. Может быть, ситуация лучше, мы верим в чудеса, - сказал Бешир. - Но с субботы мы не находили других выживших". По словам губернатора, в момент удара стихии, по предварительным данным, на предприятии находилось около 110 сотрудников.

"Возможно, что наши первоначальные оценки о числе погибших неверны. Это было бы очень замечательно [найти других выживших]", - добавил он, выдержав паузу, чтобы справиться с эмоциями.

Как сообщила на пресс-конференции глава Федерального управления по чрезвычайным ситуациям Диана Крисуэлл, правительство получило запрос от губернатора об объявлении режима крупного стихийного бедствия. По ее словам, это позволит предоставлять помощь отдельным гражданам, мобилизует дополнительные федеральные ресурсы для ликвидации последствий стихии, в частности на ремонт критически важной инфраструктуры.

Как ранее заявил Бешир, свыше 80 человек погибли в штате в результате торнадо. Таким образом, общее число жертв стихии в США превысило 90. Городу Мэйфилд с 10-тысячным населением был нанесен наибольший ущерб, там, в частности, обрушилась крыша свечного завода, разрушены полицейский участок и пожарная станция, многие жилые дома.