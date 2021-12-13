Приговор по второму делу о пожаре в "Зимней вишне" огласят 20 декабря

КЕМЕРОВО, 13 декабря. /ТАСС/. Оглашение приговора по второму делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в отношении экс-начальника инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзили Комковой, ее сына, заместителя начальника инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Светланы Шенгерей и генерального директора ООО "ИСК Ресурс" Никиты Чередниченко состоится 20 декабря в Кемеровском областном суде, сообщается на сайте Центрального районного суда Кемерова.

"Об оглашении приговора в отношении подсудимых по уголовному делу, возбужденному по факту пожара, произошедшего 25.03.2018 года в ТРЦ "Зимняя вишня". 20.12.2021 годп в 11:00 (07:00 мск) по адресу: Кемерово, пр. Химиков, 9 (здание Кемеровского областного суда) состоится оглашение приговора в отношении подсудимых Комковой Т. К., Чередниченко Н. П., Комкова Э. В., Шенгерей С. В.", - сообщается на сайте суда.

По версии обвинения, бывший начальник инспекции государственного строительного надзора Кузбасса Танзиля Комкова при участии своего сына Эдуарда Комкова и директора строительной компании "ИСК "Ресурс", проводившей реконструкцию здания, Никиты Чередниченко получила 7 млн рублей от застройщика ТЦ "Зимняя вишня". За взятку Комкова не привлекала компанию к ответственности за проведение работ по реконструкции здания под ТРЦ без разрешения на строительство и с нарушением требований проектной документации. Деньги были перечислены в ООО "ИСК "Ресурс" с марта 2013 года по март 2014-го по поддельному договору на проектирование. В последующем сообщники их обналичили.

Кроме того, обвинение считает, что Комкова и ее бывшая подчиненная Светлана Шенгерей не приняли мер по устранению выявленных в ходе проверки в марте 2014 года нарушений при строительстве и реконструкции здания торгово-развлекательного центра. Шенгерей составила акт обследования, в котором содержалась недостоверная информация о якобы выполненных работах в соответствии с проектной документацией, а Комкова его утвердила. После этого здание торгового центра было введено в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей. Прокурор попросил для Комковой наказание в виде 21 года лишения свободы, для других фигурантов данного дела - от восьми до 18 лет колонии.