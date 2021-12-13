Суд оставил в силе постановления об аресте директора и начальника участка на "Листвяжной"

ТАСС, 13 декабря. Кемеровский областной суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы на арест директора шахта "Листвяжная" Сергея Махракова и начальника участка Сергея Герасименка. Об этом сообщается в понедельник на сайте суда.

3 декабря защита всех фигурантов уголовного дела об аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где 25 ноября произошел взрыв и погиб 51 человек, обжаловали ранее вынесенные постановления суда об их аресте до 25 января 2022 года. Апелляционные жалобы подали адвокаты директора шахты, его заместителя и начальника участка, а также двух сотрудников Ростехнадзора

"По итогам судебных заседаний судом апелляционной инстанции постановления Центрального районного суда Кемерово от 27 ноября 2021 года оставлены без изменения, апелляционные жалобы адвокатов в защиту интересов обвиняемых без удовлетворения", - говорится в сообщении.

По факту ЧП на шахте "Листвяжная" возбуждено уголовное дело, его фигурантами являются пять человек, в отношении них Кемеровским районным судом в конце ноября была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Директору шахты Сергею Махракову, его заместителю Андрею Молоствову и начальнику участка, где произошло ЧП, Сергею Герасименку предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности. Инспекторы Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров обвиняются в халатности при проверках предприятия. По данным следствия, никто из фигурантов вину по предъявленному обвинению не признает.

Следствие полагает, что в результате нарушений требований промышленной безопасности производственных объектов, допущенных Махраковым и его подчиненными, произошло газодинамическое явление и последующее задымление вентиляционного штрека участка, что привело к гибели рабочих, находившихся на выработке. Винокуров и Семыкин без фактической проверки данного штрека составили акты о его проверке.