В Швеции считают минимальными шансы обнаружить живыми членов экипажа датского судна

СТОКГОЛЬМ, 13 декабря. /ТАСС/. Береговая охрана Швеции считает минимальными шансы обнаружить живыми двух членов экипажа датского судна, столкнувшегося минувшей ночью с британским судном недалеко от берегов Швеции. Об этом в интервью телеканалу SVT заявил начальник станции Береговой охраны в Истаде Бенгт Блумквист.

Ситуацию для людей в настоящее время сложно оценить, считает он. "Это зависит от того, во что они были одеты. Есть костюмы, в которых можно очень долго находиться в воде. Но если их нет, то очень холодно, в воде четыре градуса. Это не очень хорошая ситуация", - сказал Блумквист.

По его словам, местные спасатели частично закончили операцию. "Наши лодки возвращаются на станцию в Истаде. Сейчас затонувший корабль буксируют к шведскому побережью, - отметил он. - Это сделано для того, чтобы покинуть фарватер и устранить любые утечки масла".

Судно буксируется на мель, чтобы не допустить его потопления и дать возможность водолазам осмотреть его на предмет обнаружения пропавших членов экипажа.

Два судна, британское и датское, столкнулись в акватории между шведским городом Истад и датским островом Борнхольм в ночь с воскресения на понедельник. В результате столкновения меньшее по размерам датское судно Karin Hoej перевернулось, два человека оказались в воде. Сигнал о столкновении поступил в Морскую администрацию Швеции в 04.30 от британского судна Scot Carrier. По словам членов его экипажа, они слышали доносившиеся из воды крики, с судна была спущена резиновая лодка, однако найти упавших за борт людей не удалось.