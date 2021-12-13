Число жертв взрыва на химзаводе в Южной Корее возросло до трех

СЕУЛ, 13 декабря. /ТАСС/. Число погибших в результате взрыва на химическом заводе, расположенном в южнокорейской провинции Чолла-Намдо на юге республики, возросло до трех. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на экстренные службы Республики Корея.

По данным агентства, экстренные службы подтвердили гибель третьего рабочего при взрыве на химическом заводе в южнокорейском городе Йосу.

Отмечается, что экстренные службы потушили пожар, образовавшийся в результате взрыва, в 17:11 по местному времени (11:11 мск). В настоящее время власти выясняют причину взрыва.

Ранее агентство сообщало о двух погибших и одном пропавшем без вести. В момент взрыва на месте происшествия находились семь человек.