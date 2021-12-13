Суд отправил на пять лет в колонию колумбийца, похитившего бриллианты во время ЧМ в Казани

КАЗАНЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Суд в Казани приговорил гражданина Колумбии к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за кражу бриллиантов во время чемпионата мира по футболу в этом городе в 2018 году. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

"В Приволжском районном суде Казани огласили приговор 42-летнему гражданину Колумбии, который во время чемпионата мира по футболу совершил кражу драгоценностей на общую сумму свыше 160 млн рублей. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима", - сообщили в МВД.

По версии следствия, в июле 2018 года в павильоне выставочного центра "Казанская ярмарка" в Казани колумбиец Алехандро Валеро вместе с сообщниками похитил у сотрудника ювелирной компании Seven Diamonds дорожный чемодан, в котором находились драгоценные украшения на сумму 160 млн рублей. Похитителя чемодана в сентябре 2019 года задержали в Аргентине.

Позже Валеро признался в том, что похищенные изделия он закопал в лесу в одном из районов Казани. В связи с тем, что место тайника обвиняемый точно не указал, полицейским пришлось исследовать большой участок местности. В результате обнаружено и изъято четыре мешка с драгоценностями, их сразу же вернули законному владельцу.